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Samsun’da kaçak avcılara 31 bin 214 lira ceza kesildi

ilçesi Yörükler mevkisinde kaçak avlanan 2 kişiye toplamda 31 bin 214 lira para cezası uygulandı. Yakalanan şahıslarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet fişek ve 32 adet yabani ördek ele geçirildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Samsun’da kaçak avcılara 31 bin 214 lira ceza kesildi

Samsun İl jandarma komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve 19 Mayıs Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye gezen ekiplerce Yörükler Mahallesi'nde avlanma belgesi olmadan yaban hayatı sahasında avlanan C.T (29) ve M.A. (59) isimli şahısları suçüstü yakalandı.

PARA CEZA KESİLDİ

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce C.T. isimli şahsa 15 bin 607, M.A.'ya ise 15 bin 607 lira olmak üzere toplamda 31 bin 214 lira para cezası uygulandı.

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