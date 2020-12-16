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İstanbul’da 22 yaşındaki genç kız 18'inci kattan atladı! Erkek arkadaşı o anlara şahit oldu

’ta saat 13.00 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi, 2051. Sokak'ta 22 yaşındaki oturduğu rezidansın 18’nci katından atlayarak ağır yaralandı. Genç kızın erkek arkadaşının olaydan hemen önce kızla konuşmaya çalışması ve kızın düşme anı kameraya yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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İstanbul’da 22 yaşındaki genç kız 18'inci kattan atladı! Erkek arkadaşı o anlara şahit oldu

Olay, 2051'nci sokakta bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Gülnur E.(22) 18'nci katta bulunan rezidanstaki evlerinin camından aşağıya atladı.



Bir aracın üzerine düşen Gülnur E., ağır yaralandı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans olay yerine sevk edildi.



E.'nin olay sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen genç kızın ailesi ise sinir krizi geçirdi. Gülnur E.'nin erkek arkadaşı olduğu söylenilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Gülnur E.'nin yere düştüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntülerde, E.'nin arabanın üstüne düşmeden önce erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsın yukarıya bakarak bir şeyler söylemesi de yer aldı. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

İstanbul’da 22 yaşındaki genç kız 18'inci kattan atladı! Erkek arkadaşı o anlara şahit oldu İSTANBUL’DA 22 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ 18'İNCİ KATTAN ATLADI! ERKEK ARKADAŞI O ANLARA ŞAHİT OLDU

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