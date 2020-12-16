İstanbul’da 22 yaşındaki genç kız 18'inci kattan atladı! Erkek arkadaşı o anlara şahit oldu





Görüntülerde, E.'nin arabanın üstüne düşmeden önce erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsın yukarıya bakarak bir şeyler söylemesi de yer aldı. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

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