Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğünce bu kişilere, 30 bin lira idari para cezası kesildi, tüfeklerine el konuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN