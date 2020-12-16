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Kuş cennetinde dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

Son dakika haberi... 'nde bulunan 'nde 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişi suçüstü yakalandı. ve ve Şube Müdürlüğünce bu kişilere, 30 bin lira idari para cezası kesildi, tüfeklerine el konuldu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020
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Kuş cennetinde dehşete düşüren görüntü! Bu halde bulundular

'nde bulunan 'nin "kesin korunacak hassas alan" içinde yer alan Yörükler Mahallesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı özel güvenlik ekipleri, Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda Mahmut A. ile Cihan T, avladıkları 32 ördek ve 2 tüfekle yakalandı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

ve ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğünce bu kişilere, 30 bin lira idari para cezası kesildi, tüfeklerine el konuldu.

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