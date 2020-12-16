Antalya’da kan donduran mektup: En sona seni bırakırım çok fazla çığlık yükselir

"ONUN BENİM ÜZERİMDE HİÇBİR HAKKI YOK"

Son olarak aracının eski sevgilisi ve onun azmettirdiği bir kişi tarafından kundaklandığını iddia eden F. Y., sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi arabasıyla geri geri gelerek erkek arkadaşımın arabasını kullanılamaz hale getirdi. 8 Kasım'da da benim aracım kundaklandı. Polis araştırma yaptı ve kişileri buldu. Suçlarını kabul ettiler. 9 Aralık'ta mahkememiz oldu, yaptırdığı kişinin zihinsel engelli bir kişi olduğunu bilmiyordum, onu da mahkeme de öğrendim. Kendisi, bu kişinin tehdidi altında bu işlemi yaptığını, 'silah zoruyla, 'milletvekiliyim' diyerek beni ailemle tehdit etti ve bende yapmak zorunda kaldım' dedi bize. O da kabullendi, 'yaptırdım' dedi. Fakat, aracımı kendisinin aldığını iddia etti. Halbuki onun benim üzerimde hiçbir hakkı yok. Aracımı ben kendim aldım."