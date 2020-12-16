Son dakika: Zonguldak'ta Kovid-19 risk haritasında değişiklik

Ali Doğan Germekaş, "İnsanlar pek yakınlarında kendilerinde bu korona virüsü görmedikleri için bilmedikleri için biraz daha serbest davranıyorlardı.

Zonguldak'ta vaka sayıları çok yüksek artmıştı bir iki hafta öncesine kadar. İnsanlar kendi eşlerinin, dostlarının ve ailelerinin bu durumla karşılaştığını görünce biraz daha tedbirli olmaya başladılar.