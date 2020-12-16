Koronavirüse karşı alınan tedbirler etkisini gösterdi! İşte vakalarda düşüşün başladığı şehirler
Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri sayesinde büyükşehirlerde hastaneye yapılan başvurularda yüzde 40 oranında gerileme oldu. Alınan önlemler ilk sonuçlarını Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde gösterdi. Bu hafta itibarıyla Anadolu’daki şehirlerde de vaka ve hasta sayısında düşüş bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları içerisinde önemli notlar yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da kritik bir açıklama geldi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni genelge gönderdi. İşte koronavirüs ile ilgili yaşanan önemli gelişmeler…
Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemler sonuçlarını vermeye başladı. Uzmanlar bu şekilde gidilmesi halinde ocak ayı sonunda salgında mücadelede çok ciddi bir yol alınmış olacağını belirtiyor. Alınan önlemler ilk sonuçlarını Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde göstermişti. Peki son durum ne?
DÜŞÜŞ BAŞLAYAN ŞEHİRLER
Buralarda ciddi vaka ve hasta sayısı düşüşleri yaşandı ve yaşanmaya da devam etmesi bekleniyor. Buralardaki düşüş hastane doluluk oranlarına da yansıdı. Yoğun bakımlarda yüzde 20'lik boşluk oluştuğu bildirildi. Bu şehirlerde hastaneye başvuru oranlarında da yüzde 40 civarında bir gerilime görüldü. Yatan hasta sayıları azaldı.
ANADOLU'DA VAKALAR NE ZAMAN AZALACAK?
Bu hafta itibariyle Anadolu'daki büyük şehirlerde vaka ve hasta sayılarında önemli düşüşler yaşanması bekleniyor. Anadolu'daki büyükşehirleri nüfusu 400 ila 700 bin arasındaki orta ölçekli şehirler izleyecek. Bu kentlerde toplumsal bağışıklık henüz tam oluşmadığı için vaka sayılarındaki artış bir süre daha devam edecek. Yapılan projeksiyonlara göre gerileme süreci ise 2 hafta sonra başlayacak. Salgının hızla yayıldığı dönemde yapılan testlerin yüzde 20'si pozitif çıkıyordu. Alınan önlemler sonrası pozitiflik oranı yüzde 15'e düştü.
50 MİLYON DOZ AŞI
Şubat ayı sonuna kadar toplam 50 milyon doz aşı yapma hedefliyor. Bu da 25 milyon vatandaşın aşılanması anlamına geliyor. 18 yaş altı yani yaklaşık 25 milyonluk gruba ise aşı yapılmayacak. Bu iki grubun dışında kalacakların büyük bir bölümünün hastalığı geçirdiği düşünülüyor. Bu tablo aşılamanın da katkısı ile bahar aylarında büyük oranda bir toplumsal bağışıklık kazanılması anlamına gelecek. Aşılamalardan sonra antikor oluşup oluşmadığını belirlemek için testler yapılması planlanmıyor. Çünkü bu aşı kadar maliyetli bir uygulama olacak. Aşı yapılan herkesin yüzde 92 antikor oluşturduğu kabul edilecek.
BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI
Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 190 adet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, 235 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 206 bin 190 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 102 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 105 olarak kayda geçti.
235 KİŞİ ÖLDÜ
Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı bugün yaşandı. Son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 29 bin 247 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 661 bin 191'e yükseldi. Toplam test sayısı 21 milyon 490 bin 195'e ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 898 bin 447, vefat sayısı 16 bin 881, ağır hasta sayısı 5 bin 988 oldu.
YATAK DOLULUK ORANI AÇIKLANDI
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 oldu.
BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 5 bin 105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.
81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderilen genelge kapsamındaki usul ve esaslar 1, 2 ve 3 Ocak tarihlerinde de geçerli olacak.
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı ve balık tezgahları iş yerleri de 10.00-17.00 saatlerinde vatandaşlara hizmet sunabilecek.
AVUKAT VE NOTER AYRINTISI
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde müdafi, vekil, duruşma ve ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar ile yaklaşan yıl sonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, görevlerine dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamındaki kişiler ve yerler arasına eklendi.
ANAOKULU EĞİTİME BAŞLIYOR
Yargısal görevlerin icrası gereği avukatların özel araçlarıyla şehirler arası seyahatlerine de izin verilecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıflarıyla ilgili uygulamanın devamı sağlanacak. Tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime geçebilecek.
O ETKİNLİKLER ERTELENDİ
Genel kurulları dahil olmak üzere, sendikaların yapacağı etkinlikler de 1 Mart 2021'e kadar ertelendi. Daha önce illere gönderilen genelgeyle bu tarihe kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerde genel kurul ve etkinlikler ertelenmişti.
Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma ve klima sistemlerine UV filtre takılacak, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacak. Havalandırma ve klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak. Bunların bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecek.
MEB'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel anaokullarının yanı sıra özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında da yüz yüze eğitime geçilebileceğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın, Kovid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı.
KARANTİNAYA ALINAN KÖYLER VAR
Kastamonu'nun Devrekani ilçesindeki Göynükören köyü ve Taşköprü ilçesindeki Donalar köyü, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kars'ta Kümbetli, Derecik ve Hamzagerek köyleri ile Muş'ta Eralan köyünde karantina uygulanmasına karar verildi. Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımda forma giyen bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.