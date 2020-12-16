Koronavirüse karşı alınan tedbirler etkisini gösterdi! İşte vakalarda düşüşün başladığı şehirler

50 MİLYON DOZ AŞI

Şubat ayı sonuna kadar toplam 50 milyon doz aşı yapma hedefliyor. Bu da 25 milyon vatandaşın aşılanması anlamına geliyor. 18 yaş altı yani yaklaşık 25 milyonluk gruba ise aşı yapılmayacak. Bu iki grubun dışında kalacakların büyük bir bölümünün hastalığı geçirdiği düşünülüyor. Bu tablo aşılamanın da katkısı ile bahar aylarında büyük oranda bir toplumsal bağışıklık kazanılması anlamına gelecek. Aşılamalardan sonra antikor oluşup oluşmadığını belirlemek için testler yapılması planlanmıyor. Çünkü bu aşı kadar maliyetli bir uygulama olacak. Aşı yapılan herkesin yüzde 92 antikor oluşturduğu kabul edilecek.