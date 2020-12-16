16 Aralık 2020, Çarşamba
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Kayseri'de koronavirüs baskını! Yaptıkları koronadan daha tehlikeliydi

Son dakika haberleri... 'de 'bu kadarı da olmaz' dedirten bir olay yaşandı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak partisi düzenleyen 1'i kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeyi yutmaya çalıştıkları öğrenilirken, gözaltına alınan 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası da kesildi.

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Giriş Tarihi: 16.12.2020
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Kayseri'de koronavirüs baskını! Yaptıkları şey koronadan daha tehlikeliydi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen istihbarat üzerine Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmandaki daireye operasyon düzenledi.

Kayseri'de koronavirüs baskını! Yaptıkları şey koronadan daha tehlikeliydi

Operasyonda uyuşturucu partisi verdikleri öğrenilen 1'i kadın 8 kişi kıskıvrak yakalandı.

Kayseri'de koronavirüs baskını! Yaptıkları şey koronadan daha tehlikeliydi

Ekiplerin yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şahısların da yakalanacaklarını anlayınca uyuşturucu maddeleri yutmaya çalıştıkları öğrenildi.

Kayseri'de koronavirüs baskını! Yaptıkları şey koronadan daha tehlikeliydi

Narkotik arama köpeği 'Athena'nın da katıldığı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyete götürüldü.

Kayseri'de koronavirüs baskını! Yaptıkları şey koronadan daha tehlikeliydi

Öte yandan, korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak uyuşturucu partisi veren 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL'de para cezası kesildi. Şahıslar evden çıkarıldığı anda da mahalle sakinleri polis ekiplerine alkışlarla destek verdi.

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