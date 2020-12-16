Ankara'da dehşet! Göğsünden bıçaklayarak öldürdü

'EN AĞIR CEZAYI ALANA KADAR UĞRAŞACAĞIM'

Olay sırasında evde bulunan Seher Çelik, polis ekiplerine verdiği bilgide Yeşim Ö.'nün kendisine de saldırdığını ifade etti. Çelik, "Kapıyı yüzüne kapatmasaydım beni de bıçaklayacaktı. En ağır cezayı alana kadar uğraşacağım" dedi.