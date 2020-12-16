Küstah yanıt: Zeki Müren de izleyecek mi? | Aksaray’da kısıtlamaya uymayan genç polise yakalandı

Polis ekipleri tarafından getirilen 3 gençten Resul D. gazetecilerin "Kısıtlamaya neden uymadınız?" sorusuna, "Sen sor diye" cevap verdi.

Alay edercesine, "Mertcan kısıtlamaya neden uymadın?" diye arkadaşına soran genç ardından kameramana, "Zeki Müren de izleyecek mi?" diye sordu.