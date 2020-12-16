İstanbul’da uzaktan eğitim için çocuğuna bilgisayar alan aile hayatının şokunu yaşadı

"BABA LAPTOP ALDI ÇOK HEYECANLIYDI, KUTUYU AÇINCA 3 TANE KİTAP ÇIKTI"

Babasının sürpriziyle bilgisayar beklerken kutudan kitap çıktığı anı anlatan Efe Kerim Alparslan, "Babam bize bir tane laptop aldı. Birkaç gün sonra geldi çok heyecanlıydı. Kutuyu açtığımızda 3 tane kitap çıktı. Derse ben girsem kardeşim giremiyor, o girse ben giremiyorum. Lütfen sorunumuzu halledin" diye konuştu.