Kendilerini mekana kapatarak kısıtlama boyunca kumar oynayan 26 kişiye Kabahatler Kanununun 34'üncü maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince toplam 83 bin 900 TL ceza kesildi. Mekan ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden ilçe zabıta ekiplerine mühürlenirken mekan sorumlusu ve kurpiyer olan 3 şüpheli şahıs gerekli yasal işlemler için ilgili Polis Merkezine teslim edildi.

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