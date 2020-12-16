Son dakika | Samsun'da koronavirüse karşı gizli ekip kuruldu

'BU BİR OTO KONTROL'

Vali Dağlı özel olarak kendi koruma ekibindeki polis memurlarını ve Basın Müdürlüğü'nde görevli fotoğrafçıları bu çalışma için görevlendirdiğini belirterek, "Yoğun ve kalabalık olan yerlere gidip fotoğraflıyorlar. Amacımız kalabalıkların oluşmaması. Bu bir otokontrol. Orada bizim birimlerimizin görevini tam olarak yapıp yapmadığını da kontrol etmiş oluyoruz, vatandaşlarımızın birikmesini de önlemiş oluyoruz. Çift yönlü bir faydası var. 10 gündür bu uygulamayı yapıyoruz. Sekiz kişilik bir ekibimiz var şu anda" şeklinde konuştu.

