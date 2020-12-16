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İstanbul’da markette silahlı soygun kameraya yansıdı

Avcılar'da dün akşam saatlerinde , ’nde bulunan markete gelen soyguncu, kasiyer ve çalışanı silahla etkisiz hale getirerek paraları alıp kaçtı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020
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Olay, dün akşam saatlerinde , üzerinde bulunan bir zincir şubesinde meydana geldi.

Üzerinde kapüşonlu mont ve başında şapka, yüzünde cerrahi maske bulunan kimliği belirsiz soyguncu bir süre market içerisinde dolaştıktan sonra içeride görevliler dışında kimse kalmadığını görünce kapıya yöneldi.

Kapıdaki görevliden iç tarafa geçmesini isteyen soyguncu daha sonra kasiyerin yanına geçerek kasadaki bütün paraların verilmesini istedi.

Kadın kasiyer, paraları tezgahın üzerine bırakırken ellerini havaya kaldırdı.

Tek eliyle paraları montunun ceplerine dolduran soyguncu yere düşen bir miktar parayı da eğilerek aldı.

Konuşmasından yabancı biri olabileceği değerlendirilen silahlı soyguncu daha sonra hızla yaya olarak uzaklaştı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede araştırma yaparken güvenlik kameraları kayıtlarını da incelemeye ve soruşturmaya başladı.

Soyguncunun aldığı miktarı açıklanmadı.

İstanbul’da markette silahlı soygun kameraya yansıdı İSTANBUL’DA MARKETTE SİLAHLI SOYGUN KAMERAYA YANSIDI

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