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Yalova'da Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi

Son dakika haberi... 'da düzenlenen operasyonda, dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi. Alıcı gibi davranarak irtibat kurdukları şüpheliyle Altınova ilçesindeki iskelesinde buluşan ekipler S.U'yu suçüstü yakaladı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Yalova'da Mısır dönemine ait olduğu iddia edilen bir tablet ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler S.U'nun, temin ettiği bir tarihi eseri satacağı bilgisine ulaştı.

Alıcı gibi davranarak irtibat kurdukları şüpheliyle Altınova ilçesindeki Tavşanlı Feribot iskelesinde buluşan ekipler S.U'yu suçüstü yakaladı.

Zanlının üst aramasında, Mısır dönemine ait olduğunu iddia ettiği tablet bulundu.

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