Son dakika Zonguldak haberleri | Dalga boyları 7 metreyi aştı

Rüzgarın gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, hava durumunun da hafta boyunca en düşük 7, en yüksek 12 derece olması bekleniyor.

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