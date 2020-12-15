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Son dakika Zonguldak haberleri | Dalga boyları 7 metreyi aştı

'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Liman Caddesi'nde dalgalar mendireği aştı. Rüzgarın hızı saatte 10 kilometreye çıkınca dalga boyu da yer yer 7 metreye kadar çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Son dakika Zonguldak haberleri | Dalga boyları 7 metreyi aştı

Zonguldak'ta hava sıcaklığının 11 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Liman Caddesi'nde dalgalar etkili oldu.

Son dakika Zonguldak haberleri | Dalga boyları 7 metreyi aştı

Rüzgarın hızı saatte 10 kilometreye çıkınca dalga boyu da yer yer 7 metreye kadar çıktı. Dalgalar mendireği aşarken, balıkçılar limana demirledi.

Son dakika Zonguldak haberleri | Dalga boyları 7 metreyi aştı

Kuru yük gemileri de korona virüs tedbirleri kapsamında açıkta bekletilerek kontrollü olarak alınıyor.

Son dakika Zonguldak haberleri | Dalga boyları 7 metreyi aştı

Rüzgarın gün boyunca etkisini sürdürmesi beklenirken, hava durumunun da hafta boyunca en düşük 7, en yüksek 12 derece olması bekleniyor.

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