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Sürüden kaçan keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesi'ni bastı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

’de sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun belediye binasını bastı. Belediye çalışanları kapıya siper olarak hayvanların içeri girmesini engellerken, Nevşehir Belediyesi görevlilerine haber verildi. Hayvan Kasabası görevlileri tarafından götürülen koç, keçi ve koyunlar, karınlarının doyurulmasının ardından ’ın başvurusu üzerine sahiplerine teslim edildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Göre yolunda çoban 'ın otlattığı sürüden kaçan bir koç, bir keçi ve üç koyun Nevşehir Belediyesi önüne geldi. Binaya girmeye çalışan koç, keçi ve koyunlara güvenlik görevlileri engel olmaya çalıştı.

Hayvanlar kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik görevlilerine ve bir belediye çalışanına saldırdı. Daha sonra Nevşehir Belediyesi Mali Hizmetler odasına girmek isteyen hayvanlar, bir genç tarafından uzaklaştırılmak istenince genci kovaladı.

Belediye çalışanları kapıya siper olarak hayvanların içeri girmesini engellerken, Nevşehir Belediyesi görevlilerine haber verildi.

Gelen görevliler koç, keçi ve koyunları yakalayarak Hayvan Kasabası'na götürdü. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hayvan Kasabası görevlileri tarafından götürülen koç, keçi ve koyunlar, karınlarının doyurulmasının ardından Hasan Ünbulan'ın başvurusu üzerine sahiplerine teslim edildi.

Sürüden kaçan keçi ve koyunlar Nevşehir Belediyesi'ni bastı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı SÜRÜDEN KAÇAN KEÇİ VE KOYUNLAR NEVŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ BASTI! O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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