Jigolo tuzağı! Şikayetler yeniden yükselişe geçti: Polise gitmeye korkuyorum

İHBARLAR YENİDEN ARTTI

Hürriyet'in haberine göre; geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen operasyonun ardından internet siteleri ve Emniyet'e yapılan şikâyetler bitme noktasına gelmişti. Yakın dönemde hem internet hem de polise yapılan isimsiz ihbarlarda büyük bir artış yaşanmaya başladı. Dolandırılan erkeklerin büyük çoğunluğu da internet üzerinde rumuz isimlerle yazılar yazarak dolandırıldıklarını belirterek yardım isterken, bazıları da arkadaşlarının şaka amaçlı kendilerini sitelere üye yaptıklarını, mağdur olduklarını belirterek yardım talebinde bulunuyor.