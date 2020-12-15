15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kars’ta 3 köy karantinaya alındı

Son dakika: Kars’ta 3 köy karantinaya alındı

Son dakika haberi... ’ta (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alınırken, karantinada bulunan 2 köyün ise karantinası kaldırıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Kars’ta 3 köy karantinaya alındı

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Kümbetli, Derecik ve Hamzagerek köyleri karantinaya alınmış olup, köylere giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Mezra ve Subatan köylerinde uygulanmakta olan karantina, kaldırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan karantinaya alınan Merkez Kümbetli, Derecik ve Hamzagerek köyleri girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA