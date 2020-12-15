Prof. Dr. Sözbilir, 3 yıl süren ve GPS istasyonlarının da kullanıldığı araştırmada Prof.Dr. Bahadır Aktuğ, Doç. Dr. İbrahim Tiryakioğlu ve Doç.Dr. Çağlar Özkaymak ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri Eda Esma Eyübağıl, Halil İbrahim Solak ile Umre Selin Kavak'ın yer aldığını da bildirdi.

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