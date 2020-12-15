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Son dakika: Güvenlik güçleri sokak hayvanlarını unutmadı

'ta polis ekipleri, bir grup gönüllü hayvanseverle beraber sokak hayvanlarına mama bıraktı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Son dakika: Güvenlik güçleri sokak hayvanlarını unutmadı

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, gönüllülerinin katılımı ile duyarlılık oluşturmak için sokak hayvanları için çalışma yaptı.

Polisin, Hayvanların Sesi Derneği üyeleriyle yaptığı çalışmada sokak hayvanlarının bulunduğu çevre yolları, ormanlık alanlar belirlendi.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen 260 kilogram mama ve yemler, ekipler ve dernek üyeleri ile birlikte, belirlenen noktalara bırakılmaya başlandı.

Özellikle kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmaların düzenli olarak yapılmasının planlandığı, bu yolla sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Haydi" mobil uygulamasına anında ihbarda bulunmaları halinde, uzman personel tarafından konuların en seri şekilde ve hassasiyetle takip edileceği, gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı da ifade edildi.

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