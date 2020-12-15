Son dakika: Güvenlik güçleri sokak hayvanlarını unutmadı

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından temin edilen 260 kilogram mama ve yemler, ekipler ve dernek üyeleri ile birlikte, belirlenen noktalara bırakılmaya başlandı.

Özellikle kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için çalışmaların düzenli olarak yapılmasının planlandığı, bu yolla sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.