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İstanbul Tuzla’daki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

’da eşiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan Seher Ç., kocası Ceyhun Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden kadının akrabası tarafından evinden kanlar içerisinde sokağa çıkartılarak yardım istemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Olay, Aydınlı Mahallesi'nde bir site içerisinde meydana gelmişti. İddiaya gören eşi arasında anlaşmazlık çıkan 2 çocuk annesi Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklanmıştı.

Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç., hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç. bina dışına akrabası tarafından çıkartılarak yardım istedi. 2 çocuk annesi bina önünde yerde yatarken akrabasının çağrısına site sakinleri ile yakınları geldi. Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Yaralı kadının akrabası telefon ile ambulansı arayarak yardım isterken, eşini öldüren Ceyhun Ç. ise büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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