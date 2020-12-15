'Aldatıyorsun' deyip kabusu oldu! Sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu

Hürriyet'in haberine göre; Arslan, "Darp ve ölüm tehditlerinden dolayı polise 18 kez şikâyette bulundum. Bir şey olmadı. Boşanma davası açtım, bir yıldır hiç duruşma görülmedi. Çocuğumla birlikte hapis hayatı yaşadım, ölmemek için. Eşim ise evde duruyor, rahatça dışarıda geziyordu. Yetkililerden yardım istiyorum. Ölmek istemiyorum. Eşimi ya tutuklayın ya da tedavi ettirin" dedi.