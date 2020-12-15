İstanbul Tuzla’daki korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Tuzla’da eşiyle arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başlayan Seher Ç., kocası Ceyhun Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden kadının akrabası tarafından evinden kanlar içerisinde sokağa çıkartılarak yardım istemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Aydınlı Mahallesi'nde bir site içerisinde meydana gelmişti. İddiaya gören eşi arasında anlaşmazlık çıkan 2 çocuk annesi Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından evleri içerisinde defalarca bıçaklanmıştı.

Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç., hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç. bina dışına akrabası tarafından çıkartılarak yardım istedi. 2 çocuk annesi bina önünde yerde yatarken akrabasının çağrısına site sakinleri ile yakınları geldi. Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Yaralı kadının akrabası telefon ile ambulansı arayarak yardım isterken, eşini öldüren Ceyhun Ç. ise cinayet büro amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.