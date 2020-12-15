İstanbul’da 2 balkon birden çöktü: 2 kişi yaralandı
Avcılar'da 5 katlı binanın 2 balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması süre devam etti.
YAŞAM DHA
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Avcılar'a kentsel dönüşüm kapsamında boşaltma kararı bulunan ancak hala oturumun devam ettiği binanın 4 ve 5'inci katlarının balkonları yağmurun da etkisiyle çöktü.
2 KİŞİ YARALANDI
Çökme sırasında balkonlarda olduğu belirtilen 2 kişi düşerek yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.