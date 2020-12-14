Eskişehir'de de 120'ye yakın nüfusunun olduğu öğrenilen Camili Köyünün Muhtarı Kenan Kuru, korona virüs ile karşılaşmamalarında en büyük etkeninin aldıkları önlemler olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar köyümüz halkı, koronavirüsle tanışmadı ve tanışmak da istemiyor. Köyümüzde korona virüs yoktur. Her gün halkımız köye korona virüs ve ziyaretçi girmemesi için 24 saat köyün girişinde sıra ile gönüllü olarak nöbet tutmaktadırlar" dedi.