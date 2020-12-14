Son dakika: Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine 'fırtına' engeli
Son dakika haberine göre Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. İşte o seferler...
YAŞAM DHA
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, Kabatepe- Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, Kabatepe- Gökçeada hattında yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 05.00 ve 09.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Kabatepe- Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferleri yapılacak.