Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay! Evdekileri baklavayla uyutup…
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Emine Elbüken olayında ortaya çıkanlar şoke etti. 16 yaşındaki işitme engelli kardeşi Emine Elbüken'in 28 yaşındaki sözlüsü tarafından kaçırıldığını iddia eden abla, evlerine misafirliğe gelen şahsın baklavayla herkesi uyutmasının ardından kardeşinin kaçırıldığını söyledi. Kardeşinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım isteyen ablanın anlattıkları ağızları açık bıraktı.
Müge Anlı'da işlenen olay ağızları açık bıraktı. Müge Anlı'nın son bölümde baklavayla kardeşimi kaçırdılar diyen abla F.K.'nın sözleri gündeme bomba gibi düştü.
28 yaşındaki bir genç, 16 yaşındaki engelli sözlüsünü kaçırdı. Misafirliğe gittiği sözlüsünün evine baklava götüren M.E. isimli şahısın baklavayla aileyi uyutup sözlüsünü kaçırması üzerine gözü yaşlı abla, Müge Anlı'dan yardım istedi.
GÖTÜRDÜĞÜ BAKLAVAYLA HERKESİ UYUTTU
Misafirliğe gittiği evin sahiplerini götürdüğü baklava ile uyutup, 16 yaşındaki engelli kızlarını kaçırdığı iddia edildi. Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Adana'da 9 Aralık günü akıllara durgun bir olayı programına taşıdı. İddiaya göre; 28 yaşındaki M.E. isimli şahıs, Süleyman ve G.E. çiftinin, hem görme hem işitme hem de konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine ile evlenmek istiyordu. 9 Aralık günü eline aldığı baklava ile çiftin Kozan'daki evine gitti.
G.E., getirilen baklavayı ikram etti. Herkes baklavayı yerken M.E., tadına dahi bakmadı. Ev halkı, yarım saat içinde uykuya daldı ve 28 yaşındaki adam, 16 yaşındaki engelli Emine'yi kaçırdı.
Günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla F.K., kardeşinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Canlı yayında anlattıkları ile dehşete düşüren abla Kolay; kardeşinin zor durumda olduğunu ve bir an önce bulunup evine dönmesi gerektiğini söyledi.
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