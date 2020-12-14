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Son dakika: 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

Son dakika habrine göre Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Son dakika: 56 saatlik kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu 2'inci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü yoğunluğu trafik yaşandı.

Son dakika: 81 ilde 58 saatlik kısıtlama sonra erdi! Hareketlilik başladı! Trafikte son durum ne? SON DAKİKA: 81 İLDE 58 SAATLİK KISITLAMA SONRA ERDİ! HAREKETLİLİK BAŞLADI! TRAFİKTE SON DURUM NE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 55'i gördü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

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