



'DİĞER HASTALARA DA YER VAR'



Koronavirüs vaka sayısının kentte artış göstermesinin ardından yoğun bakım doluluk oranlarının hızla arttığını hatırlatan Gündüz, alınan tedbirler sonrası doluluk oranın yakın zamanda azalmasını umduklarını söyledi. Buna karşın koronavirüs hastaları dışındaki acil durumda olan hastalara da yeteri kadar yer ayrıldığını söyleyen Gündüz, "Diğer hastalarımıza da yoğun bakım ünitelerinde müdahalemiz devam ediyor. Acil hastalarımız, trafik kazası geçirenler ya da başka acil durumlarda hizmet verecek durumdayız ama şunu söylemek durumundayım. Salgın tedbirlerine ne kadar uyulursa koronavirüs hastalarına ayırdığımız yatak sayısı o kadar azalır. Bunun olması için toplumun üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor" dedi.