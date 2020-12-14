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Diyarbakır’da gelinlik mağazasında çıkan yangından 7 kadın etkilendi

'da 2 katlı mağazasında elektrik kontağından çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında biri hamile 7 kadın dumandan etkilendi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Diyarbakır’da gelinlik mağazasında çıkan yangından 7 kadın etkilendi

, sabah saatlerinde -Şanlıurfa kara yolu Yenihal Kavşağı'ndaki 2 katlı mağazasının üst katında çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, gelinlikler alev aldı.

Üst katta bulunan biri hamile 7 kadın, dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen kadınlar ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.

20 gelinliğin yandığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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