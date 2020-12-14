Polisleri CİMER’e şikayet edeceğini söylemişti! CİMER’den cevap geldi: Boşuna zahmet etme

Adı açıklanmayan kadın, maske takmamakta ısrar edince polis kimlik istemişti. Sinirlenen kadın, "Vermiyorum kardeşim gel de al" demişti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, caddeden geçen bir başka kadın ise "Biz de çıkaralım atalım o zaman, bizimkisi can değil mi?" diyerek, polise direnen kadına tepki göstermişti. Polislere zorluk çıkaran kadın, "Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya" demişti.