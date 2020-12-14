Polisleri CİMER’e şikayet edeceğini söylemişti! CİMER’den cevap geldi: Boşuna zahmet etme
Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz günlerde maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER’E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER’den yanıt geldi. CİMER, “Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın.” açıklaması geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, maske takmayan kadının polislere verdiği tepkinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
İnsanların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiğini ifade eden Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER'e yazmasın" şeklinde yanıt verdi.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşanan olayda, maske denetimi yapan polis ekiplerine tepki gösteren bir kadın maskesini takmamış, polis ekiplerini CİMER'e şikayet etmekle tehdit etmişti.
Maske takmayan kadın, "Zor kullanın bakalım CİMER'e yazacağım bekleyin bakalım siz, CİMER'e de yazacağım" diyerek tehdit etmişti.
Adı açıklanmayan kadın, maske takmamakta ısrar edince polis kimlik istemişti. Sinirlenen kadın, "Vermiyorum kardeşim gel de al" demişti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, caddeden geçen bir başka kadın ise "Biz de çıkaralım atalım o zaman, bizimkisi can değil mi?" diyerek, polise direnen kadına tepki göstermişti. Polislere zorluk çıkaran kadın, "Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya" demişti.
'SAVCILIĞA GİDİP, HEPİNİZLE GÖRÜŞECEĞİM'
Kadın gözaltına alınarak karakola götürüldü. Burada da maske takmamakta direnen kadın, "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" şeklinde tehditler savurmuştu. Maske takmadığı için 900 lira para cezası uygulanan kadın hakkında polise mukavemet suçundan işlem yapılmıştı.