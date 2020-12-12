12 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Kahramanmaraş'ta sinirleri zıplatan olay! Maske takmayan kadın etmediğini bırakmadı

Son dakika | Kahramanmaraş'ta sinirleri zıplatan olay! Maske takmayan kadın etmediğini bırakmadı

Son dakika | 'ta sinirleri zıplatan olay! Maske takmayan kadın etmediğini bırakmadı... Kahramanmaraş'ta maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi. Kimlik vermek istemeyen kadın polis ekiplerine, "Vermiyorum kardeşim gel de al" dedi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
ABONE OL
Son dakika | Kahramanmaraş'ta sinirleri zıplatan olay! Maske takmayan kadın etmediğini bırakmadı

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda yaşandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ekipleri, maskesiz gezen bir kadını durdurup kimlik istedi.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta sinirleri zıplatan olay! Maske takmayan kadın etmediğini bırakmadı

Polis ekiplerine kimlik vermek istemeyen kadın yoluna deva edip kimlik vermeyeceğini söyledi.

Son dakika | Kahramanmaraş'ta sinirleri zıplatan olay! Maske takmayan kadın etmediğini bırakmadı

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kimlik vermeyeceğini söyleyen kadına çevredeki başka bir kadın tepki göstererek, 'bizde maskemizi çıkaralım o zaman, bizimki can değil mi' diye yanıt verdi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika | Kahramanmaraş'ta sinirleri zıplatan olay! Maske takmayan kadın etmediğini bırakmadı

Bir müddet tartışma sonrası maskesiz gezinen kadın, kadın polis memuru eşliğinde karakola götürüldü. Kadına maske takmadığı için 900 lira cezai işlem tatbik edilirken, görevli polis memuruna mukavemetten adli işlem başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA