Son dakika | Kahramanmaraş'ta sinirleri zıplatan olay! Maske takmayan kadın etmediğini bırakmadı

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kimlik vermeyeceğini söyleyen kadına çevredeki başka bir kadın tepki göstererek, 'bizde maskemizi çıkaralım o zaman, bizimki can değil mi' diye yanıt verdi.

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