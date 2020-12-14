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Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay! Engelli kızı evdekileri baklavayla uyutup kaçırdılar - 14.12.2020

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Giriş: 14.12.2020 17:31
9 Aralık'ta görme ve işitmeli engeli olan Emine'yi yaşı küçük diye ailesi vermek istememişti. 28 yaşındaki Muhammet Elçin ile söz yapmışlardı. Sözlendiği gencin getirdiği baklavadan herkes uykuya daldı. 16 yaşındaki engelli Emine Elbüken, sözlendiği kişi tarafından kaçırıldı. Kardeşinin bulunmasını isteyen abla Müge Anlı canlı yayına katıldı.
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