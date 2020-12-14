9 Aralık'ta görme ve işitmeli engeli olan Emine'yi yaşı küçük diye ailesi vermek istememişti. 28 yaşındaki Muhammet Elçin ile söz yapmışlardı. Sözlendiği gencin getirdiği baklavadan herkes uykuya daldı. 16 yaşındaki engelli Emine Elbüken, sözlendiği kişi tarafından kaçırıldı. Kardeşinin bulunmasını isteyen abla Müge Anlı canlı yayına katıldı.