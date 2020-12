Antalya'da sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı

EŞYALARIMIZ SU İÇİNDE

4 yıldır turizm beldesi Kundu'da market işlettiğini söyleyen İbrahim Halil Bulut, her sene şiddetli yağmur yağdığında işletmesini su bastığını söyledi. Bulut, "Pazar yerindeki alt yapımızın kötü olmasından dolayı yağmur sularını boşaltamıyoruz. Her seferinde perişan oluyoruz. Belediyemizden tek ricamız burada bir alt yapı çalışması yapılması. Zararımız çok büyük. Bütün eşyalarımız su içinde. İş yerimi saat 10.00?da açtım, şu an gece yarısı 00.30 oldu hala suyu tahliye etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.