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İstanbul’da denizden ceset çıkarıldı

Son dakika haberine göre... ilçesinde denizden bir erkeğe ait ceset çıktı. Polisin incelemelerinin ardından ceset, Yenibosna'daki Kurumu'na kaldırıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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İstanbul’da denizden ceset çıkarıldı

'te balıkavlamak için denize kıyısına gelen Bilal Ozan Dalbant, bir erkeğe ait cesedi gördü.

Dalbant sahilde balık tutanlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Deniz polisi olay yerine gelerek denizdeki cesedi karaya çıkardı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinde cesedin üzerinden Nedim Aydemir'e ait olduğu belirtilen kimlik çıktı.

Polisin incelemelerinin ardından ceset, Yenibosna'daki Kurumu'na kaldırıldı.

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