İstanbul’da denizden ceset çıkarıldı
Son dakika haberine göre... Pendik ilçesinde denizden bir erkeğe ait ceset çıktı. Polisin incelemelerinin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
YAŞAM DHA
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Pendik'te balıkavlamak için denize kıyısına gelen Bilal Ozan Dalbant, bir erkeğe ait cesedi gördü.
Dalbant sahilde balık tutanlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deniz polisi olay yerine gelerek denizdeki cesedi karaya çıkardı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinde cesedin üzerinden Nedim Aydemir'e ait olduğu belirtilen kimlik çıktı.
Polisin incelemelerinin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.