Kısıtlama sonrası sahile akın ettiler!





Amatör balıkçılıkla uğraşan Suat Dinçer de "Hafta sonu evdeyiz. Çoluk çocukla sohbet ediyoruz. Kısıtlamalara uyuyoruz. İki gün sıkıcı oldu ama bu gün balığa geldik. İki zevk yapalım dedik. Bu gün çinakop alıyoruz sarı kanat alıyoruz. Tek tük yiyecek kadar balık aldık. Biz de üç metre kuralına tabi uyuyoruz ama İstanbul gibi değil. Köprülerde oltacılığın bol olduğu yerlerde bu kural daha çok uygulanıyor. Biz de çok sık olmasa bile yine de bu kurala uyuyoruz. Biz yiyeceğimiz balığı her gün alıyoruz. Tabi balık az. Çok az. Şu an hamsi var. Rusya'ya geçecek diyorlar. İnşallah bol olur vatandaşımız ucuz yer" dedi.



Bazı vatandaşlar da liman arkası mevkiinde yürümeyi tercih etti.

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