Koronavirüs vaka oranı bir haftada iki katına çıkan Antalya'da ek tedbirler alındı

VAKA ORANI 1 HAFTADA İKİ KATINA ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada Antalya'daki vaka oranlarının bir hafta içerisinde iki katına çıktığını, yoğun bakımlardaki yatak kapasitesinin yüzde 71 oranında dolduğunu belirtti. Koca'nın açıklamasına kadar liste sonunda olan kent, kırmızı listeye girdi.