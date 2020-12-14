25 yaşındaki kadın doktor Duygu Öksüz dehşeti yaşadı!
Samsun'un Atakum ilçesinde dün akşam saatlerinde Duygu Öksüz isimli genç doktor, birinci kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Olayın nasıl olduğu bilinmiyor.
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Dr. Duydu Öksüz, evinin birinci katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı.
112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Duygu Öksüz ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.