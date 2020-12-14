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Van’da kısıtlama ve tedbirler etkisini gösterdi! Risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

Türkiye genelinde alınan kısıtlama tedbirleri ’da etkisini gösterdi. Sağlık Bakanlığının ‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasında Van’daki virüs tablosu yeni kısıtlamalarla birlikte kırmızıdan yeşile döndü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Van’da kısıtlama ve tedbirler etkisini gösterdi! Risk haritası kırmızıdan yeşile döndü

Bakanlığın riskli bölgelerini gösteren haritasında hasta sayısının ve yayılımın azalması dikkat çekerken, il merkezindeki kırmızı nokta sayısının genel olarak azaldığı görüldü.

virüsün yayılımını ve riskli bölgelerini gösteren uygulamada özellikle merkez Beşyol Meydanı, Cumhuriyet, Maraş ve İkinisan caddelerinde daha önceki döneme göre artan yoğunlukların azaldığı görüldü.



KISITLAMALARIN ETKİSİ HARİTAYA OLUMLU YANSIYOR

Salgının sıçradığı kırsal mahallelerde de etkinin azaldığı gözlemlenirken, Edremit ilçesinde bulunan toplu konutlar, merkez İpekyolu ilçesinin İskele ve Sıhke caddelerinde ise kısmen kırmızı alanların arttığı görülüyor.

Korona virüsün en çok düğün ve taziyelerde bulaşmasıyla sık sık gündeme gelen kentte, kısıtlama ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmalarının olumlu etkisini göstermeye başladığı görüldü.

HASTANEDEKİ HASTA SAYISI YÜZDE 50 AZALDI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürlüğü, vaka sayısının kontrol altına alındığını ve hastanedeki hasta sayısının da yüzde 50 azaldığını bildirmişti.

Müdürlük, olumlu seyrin devam etmesi için tedbirler kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.

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