14 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da şiddetli fırtına! Konteynerler devrildi

Hatay’da şiddetli fırtına! Konteynerler devrildi

İskenderun ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle liman çevresindeki konteynerler ile otoyolda seyir halindeki TIR’da yüklü bir devrildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
ABONE OL
Hatay’da şiddetli fırtına! Konteynerler devrildi

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan , hayatı olumsuz etkiledi.

Hatay’da şiddetli fırtına! Konteynerler devrildi HATAY’DA ŞİDDETLİ FIRTINA! KONTEYNERLER DEVRİLDİ

İskenderun Limanı çevresinde boş arazide üst üste bekletilen boş konteynerler devrildi.

İskenderun-Adana otoyolunda ise İskenderun'dan Payas yönüne giden TIR'da yüklü de rüzgar nedeniyle devrildi.

Trafik polisleri, yolda güvenlik önlemi alırken yol kısmi olarak trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin konteyneri kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Yola devrilen konteynerden bir görüntü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA