Son dakika | Yunan zulmünün canlı şahitleri yaşadıkları vahşeti anlattı

YUNAN ASKERLERİ MÜLTECİLERİ COPLA DÖVDÜ

Bizi ikiye ayırdılar. Erkekler bir tarafa, kadınlar bir tarafa, hamileleri bir tarafa ayırdılar. Biz en azından telefonlarımızı verin Türk Sahil Güvenliği aramak istedik. Telefonlarımızı da vermediler. Hatta biz can yeleklerimiz vardı onları bile vermediler. Bizi botlara koydular ve suya iteklediler. Bağırdık ağladık ama hiçbir şekilde yardımcı olmadılar. Bize küfür ettiler, hayvan dediler. Bizim ülkemizde hiçbir işiniz yok diye. Kocalarımız kadınları nasıl yalnız bırakırsınız, içlerinde hamile var deyince onlara silah doğrulttular ve cop ile onlara dövmeye başladılar" dedi.