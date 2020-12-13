Refakatçi borsası: 24 saati 800 lira

HASTA İYİLEŞTİKTEN SONRA KENDİLERİ KARANTİDA

Bu arada sosyal medya dışında, bakıcı firmalardan gelen özel refakatçiler de hastaları iyileşene kadar onların yanında kalıyor, hastane ya da ev hangi noktada ise gece gündüz onun ihtiyaçlarına koşuyor. Yemeklerini, ilaçlarını, kişisel bakımlarını karşılıyorlar. Hastalar iyileştikten sonra ise kendilerini evlerinde 14 gün karantina altına alıyor, bir semptom hissederlerse test yaptırıyorlar. 14 günlük kişisel karantinanın ardından refakatçiler koronavirüse yakalanmadıkları takdirde tekrar yeni bir hasta için çalışmaya başlıyorlar. Özel kıyafetli, maskeli, siperlikli bu bakıcılar, bütün risklere rağmen hastalarının bakımlarını üstleniyor. Doktorlarıyla konuşup ailesine bütün bilgileri veriyor. Refakatçilerin 24 saat çalışma ücreti 250 lira ancak koronavirüs hastasına bakan refakatçiler için bu rakam 24 saat için 500 lirayı da aşıyor.