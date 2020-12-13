Adına yaptırılan koronavirüs testi nedeniyle evden çıkamıyor! Film gibi olay

"Normalde hep 'Adına şirket açılan, telefon hattı alınan' gibi şeyler basından duyarız ama başkası adına korona testi yapıldığını hiç duymamıştım o da benim başıma geldi. İstanbul Okmeydanı Hastanesi'nde adıma koronavirüs testi yaptırılmış ve pozitif çıkmış. Filyasyon ekibiyle görüştük ve durumu onlar bildirdi. Okmeydanı Hastanesi'ne müracaat ettik oradaki kameraların kontrolüyle ilgili. Herkes maskeli ve sanırım kimlik ibrazı yapılmamış sadece TC numarası söylenmiş. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi adıma korona testi yaptıranı arıyorum. İnşallah ararken korona olmayız. 'Yaşa ki neler göresin' derler, insanın başına her şey gelirmiş. Bundan 8-10 ay önce ehliyetimi kaybetmiştim. Ehliyetimi bulan kişinin test yaptırdığını tahmin ediyoruz. Polis ekipleri şu an takipte bulmaya çalışıyor ama kişinin ağzı maskeli olduğu için çok bir şey çıkacağını da sanmıyorum."

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