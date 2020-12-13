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İzmir'de kayma riski bulunan bina tahliye edildi

Son dakika haberi... Karabağlar'da yağış nedeniyle kayma riski bulunan 3 katlı bina tahliye edildi. Öte yandan sağanak nedeniyle Limontepe 9700 Sokak'ta da bir istinat duvarında çökme yaşandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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İzmir'de kayma riski bulunan bina tahliye edildi

Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'ta meydana geldi. Bir inşaatın temel kazısı, şiddetli yağış nedeniyle su dolarken, inşaatın önündeki yolda çökme meydana geldi.

İzmirde kayma riski bulunan bina tahliye edildi İZMİR'DE KAYMA RİSKİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede inceleme yapan belediyesi ekipleri, inşaatın yanındaki 3 katlı binada kayma riski bulunduğunu tespit etti.

Bina, boşaltılarak mühürlendi ve sokak girişine bariyerler konuldu. Vidanjörlerle temeldeki suyun tahliyesinin ardından bina ve yolla ilgili çalışma yürütülecek. Aynı sokakta yıkılma tehlikesi bulunan elektrik direği de başka bir noktaya taşındı. Ayrıca sağanak nedeniyle Limontepe 9700 Sokak'ta da bir istinat duvarında çökme yaşandı.

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