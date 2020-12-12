Suudi Arabistan’da kötü ud çalan oğluna babadan tepki: Kafasında parçaladı
Suudi Arabistan'da kayda geçen görüntüde bir babanın ud çalan çoğuna tepkisi yer alıyor. Başının ağrıdığını söyleyen baba, udu oğlunun kafasında kırıyor.
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Sosyal medyada büyük beğeni alan görüntüler Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde kayda geçti.
Aktarılanlara göre, olayın geçtiği yer bir züccaciye dükkanı. Ud çalan bir genç o anları kameraya kaydediyor.
Ancak, gencin babası önce yorgunum kafamı şişirme diyerek uyarıyor.
Ancak genç adam ud çalmaya devam ediyor.
Bunun sonucunda da bu görüntüler ortaya çıkıyor.
Udu kötü çaldığı için de öfkelenen baba, müzik aletini oğlunun kafasında parçalıyor.