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Suudi Arabistan’da kötü ud çalan oğluna babadan tepki: Kafasında parçaladı

'da kayda geçen görüntüde bir babanın çalan çoğuna tepkisi yer alıyor. Başının ağrıdığını söyleyen baba, udu oğlunun kafasında kırıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Sosyal medyada büyük beğeni alan görüntüler 'ın Cidde kentinde kayda geçti.

Aktarılanlara göre, olayın geçtiği yer bir züccaciye dükkanı. çalan bir genç o anları kameraya kaydediyor.

Ancak, gencin babası önce yorgunum kafamı şişirme diyerek uyarıyor.

Ancak genç adam ud çalmaya devam ediyor.

Bunun sonucunda da bu görüntüler ortaya çıkıyor.

Udu kötü çaldığı için de öfkelenen baba, müzik aletini oğlunun kafasında parçalıyor.

Suudi Arabistan’da kötü ud çalan oğluna babadan tepki: Kafasında parçaladı SUUDİ ARABİSTAN’DA KÖTÜ UD ÇALAN OĞLUNA BABADAN TEPKİ: KAFASINDA PARÇALADI

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