Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık'ın açıklamaları:

Aşı kesinlikle AİDS yapmaz. Çünkü aşının içerisinde sadece ve sadece ölü virüs veriliyor ya da suni olarak üretilmiş bir protein içeren bir madde veriliyor. Dolayısıyla AİDS ile alakalı herhangi bir şey söz konusu değil.