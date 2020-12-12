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Samsunlu oyuncakçı dede koronavirüse yenik düştü

A Haber Özel Haber | 'da oyuncakçı dede olarak tanınan koronavirüse yenik düştü. Salih Tok'un vefatı başta çocuklar olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Boy boy çeşit çeşit tahta oyuncak yaptı. Çocukların gönlüne taht kurdu. Oyuncakçı dede koronavirüse yenik düştü.

65 yaşındaki emekli olduktan sonra kendini çocuklara adadı. Kurduğu atölyede el emeği göz nuru ekolojik oyuncaklar üretti.

Salih dede, kısa sürede çocukların gönlünü kazanmayı başardı. Öyle ki minikler ona oyuncakçı dede ismini koydu.

18 yıl boyunca yüzlerce çocuk onun yaptığı oyuncaklarla büyüdü.

Samsunluların oyuncakçı dedesi kısa bir süre önce koronavirüse yakalandı. Salih Tok'un vefatı tüm 'u yasa boğdu.

Oyuncak yapma anından bir kare

Samsunlu oyuncakçı dede koronavirüse yenik düştü SAMSUNLU OYUNCAKÇI DEDE KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

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