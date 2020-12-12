Samsunlu oyuncakçı dede koronavirüse yenik düştü
A Haber Özel Haber | Samsun'da oyuncakçı dede olarak tanınan Salih Tok koronavirüse yenik düştü. Salih Tok'un vefatı başta çocuklar olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
YAŞAM ahaber.com.tr
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Boy boy çeşit çeşit tahta oyuncak yaptı. Çocukların gönlüne taht kurdu. Oyuncakçı dede koronavirüse yenik düştü.
65 yaşındaki Salih Tok emekli olduktan sonra kendini çocuklara adadı. Kurduğu atölyede el emeği göz nuru ekolojik oyuncaklar üretti.
Salih dede, kısa sürede çocukların gönlünü kazanmayı başardı. Öyle ki minikler ona oyuncakçı dede ismini koydu.
18 yıl boyunca yüzlerce çocuk onun yaptığı oyuncaklarla büyüdü.
Samsunluların oyuncakçı dedesi kısa bir süre önce koronavirüse yakalandı. Salih Tok'un vefatı tüm Samsun'u yasa boğdu.
Oyuncak yapma anından bir kare