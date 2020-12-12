Koronavirüsle mücadelede en ön saftalar! Dünya onları konuşuyor

İlçe genelinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra sağlık ekiplerinin çalışmalarını daha hızlı bir şekilde sürdürebilmeleri için İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne araç ve personel desteğinde bulunduklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Dünyada yaşamı sınırlandıran ve maalesef ülkemizde de 16 bine yakın vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, 1 milyon 780 binin üzerinde vakaya sebep olan Covid-19 ile savaşımızda elimizin güçlenmesi için, Türkiye'de vakaların görüldüğü ilk günden itibaren Yıldırım Belediyesi olarak temizlik, hijyen, sosyal destek seferberliği başlatarak maske ve dezenfektan kullanımının yaygınlaşması için çalışmalar yaptık.