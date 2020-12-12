Son dakika: O ülkeden flaş Covid-19 aşısı kararı! Askıya aldılar

Sağlık Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, olayın aşıyla ilgili olup olmadığını belirlemek amacı ile soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bakanlık, klinik araştırmaları geçici olarak askıya alma kararının, araştırma deneklerinin sağlığını korumak için oluşturulan protokollere ilişkin yönetmeliklerde öngörülen bir güvenlik önlemi olduğu belirtildi.