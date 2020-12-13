Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor
Orta Amerika'da bir hastane koridorunda çekilen görüntüler tüyleri diken diken etti. Elindeki cep telefonuyla hastane koridorunda video kaydı alan bir kişi, karşısında gördüğü varlığı ilk etapta doktor veya hasta sandı. Söz konusu varlığın doktor veya hasta olmadığını anlayan kişi hayatının en zor anlarını yaşadı. İşte dehşete düşüren görüntü...
Orta Amerika'da kayda alınan görüntü milyonları dehşete düşürdü.
Cep telefonu kamerasını açarak hastane koridorunda gezen kişi, karşısındaki varlığı görünce evvela doktor veya hasta olduğuna hükmetti.
Söz konusu varlığın net olmaması üzerine biraz daha yakından bakmayan isteyen adam hayatının şokunu yaşadı.
Çünkü bu varlık ne doktor ne de hastaydı.
Görüntülerdeki varlığın ne olduğu hala tartışma konusu.
Görüntülerle ilgili iki hakim görüş mevcut.
Kimileri bunun bir montaj olduğu söylüyor. Kimileriyse söz konusu varlığın hastanede hayatını kaybeden doktorun ruhu olduğunu iddia ediyor.
Hindistan'daki görüntüler de tüyler ürpertecek cinsten.
Bir morgun girişinde kaydedilen görüntüler izleyenlere korku dolu anlar yaşatıyor.
Morgun bahçesinde yer alan sedyeler hiçbir müdahale olmamasına rağmen hareket ediyor.
Öyle ki bir süre sonra hareket hızlanıyor.
Ve sedye ağaçların arasına yuvarlanıyor.
Ve görevli söz konusu yeri hızla terkediyor.
Söz konusu morgun bahçesi bir başka kamerayla kaydedilince daha kayda değer bir görüntü ortaya çıkıyor.
Morgdaki görevlilerden birisi su içmek için sebile yaklaşıyor.
Sedyelerin hareket ettiğini görünce müdahale etmek için olay yerine yaklaşıyor.
Fakat sedyenin hiçbir neden olmadan hareket etmesi görevliyi korkutuyor.
Hindistan'dan gelen bu görüntüler de dünyanın tartıştığı kareler arasında.
Hastane koridorunda görevliler uyuyor.
Görevliler uyuduğu sırada koridorun sonunda bir karartı göze çarpıyor.
Ve o karartı bir anda hareket etmeye başlıyor.
İddiaya göre söz konusu karartı hastane koridorunun en sonunda bulunan morgdaki bir ölünün ruhu!
Brezilya'daki bir hastanede gece vardiyasında çalışan güvenlik görevlisinin kameraya aldığı görüntüler de oldukça ürkütücü.
Gece hastane koridorunda morg kapısının olduğu yerdeki ışıklar bir anda yanıp sönüyor.
Ne olduğuna bakmak isteyen görevli olay yerine doğru ilerler.
Bir süre sonra koridorun sonundaki kapılardan birinin kendi kendine açılıp kapandığını fark eder.
Kırmızı bir kapı gittikçe hızlı bir şekilde açılıp kapanır.
İddiaya göre söz konusu hastanede cereyan yapacak hiçbir yer yok. Görevliler cesaretlerini toplayıp kırmızı kapıya doğru gider.
Ve söz konusu kapının açılıp kapanmasına neden olacak hiçbir sebep bulunamaz.