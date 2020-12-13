13 Aralık 2020, Pazar
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Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

'da bir hastane koridorunda çekilen görüntüler tüyleri diken diken etti. Elindeki cep telefonuyla hastane koridorunda video kaydı alan bir kişi, karşısında gördüğü varlığı ilk etapta doktor veya hasta sandı. Söz konusu varlığın doktor veya hasta olmadığını anlayan kişi hayatının en zor anlarını yaşadı. İşte dehşete düşüren görüntü...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.12.2020
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Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Orta Amerika'da kayda alınan görüntü milyonları dehşete düşürdü.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Cep telefonu kamerasını açarak hastane koridorunda gezen kişi, karşısındaki varlığı görünce evvela doktor veya hasta olduğuna hükmetti.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Söz konusu varlığın net olmaması üzerine biraz daha yakından bakmayan isteyen adam hayatının şokunu yaşadı.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Çünkü bu varlık ne doktor ne de hastaydı.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Görüntülerdeki varlığın ne olduğu hala tartışma konusu.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Görüntülerle ilgili iki hakim görüş mevcut.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Kimileri bunun bir montaj olduğu söylüyor. Kimileriyse söz konusu varlığın hastanede hayatını kaybeden doktorun ruhu olduğunu iddia ediyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Hindistan'daki görüntüler de tüyler ürpertecek cinsten.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Bir morgun girişinde kaydedilen görüntüler izleyenlere korku dolu anlar yaşatıyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Morgun bahçesinde yer alan sedyeler hiçbir müdahale olmamasına rağmen hareket ediyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Öyle ki bir süre sonra hareket hızlanıyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Ve sedye ağaçların arasına yuvarlanıyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Ve görevli söz konusu yeri hızla terkediyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Söz konusu morgun bahçesi bir başka kamerayla kaydedilince daha kayda değer bir görüntü ortaya çıkıyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Morgdaki görevlilerden birisi su içmek için sebile yaklaşıyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Sedyelerin hareket ettiğini görünce müdahale etmek için olay yerine yaklaşıyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Fakat sedyenin hiçbir neden olmadan hareket etmesi görevliyi korkutuyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Hindistan'dan gelen bu görüntüler de dünyanın tartıştığı kareler arasında.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Hastane koridorunda görevliler uyuyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Görevliler uyuduğu sırada koridorun sonunda bir karartı göze çarpıyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Ve o karartı bir anda hareket etmeye başlıyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

İddiaya göre söz konusu karartı hastane koridorunun en sonunda bulunan morgdaki bir ölünün ruhu!

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Brezilya'daki bir hastanede gece vardiyasında çalışan güvenlik görevlisinin kameraya aldığı görüntüler de oldukça ürkütücü.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Gece hastane koridorunda morg kapısının olduğu yerdeki ışıklar bir anda yanıp sönüyor.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Ne olduğuna bakmak isteyen görevli olay yerine doğru ilerler.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Bir süre sonra koridorun sonundaki kapılardan birinin kendi kendine açılıp kapandığını fark eder.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Kırmızı bir kapı gittikçe hızlı bir şekilde açılıp kapanır.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

İddiaya göre söz konusu hastanede cereyan yapacak hiçbir yer yok. Görevliler cesaretlerini toplayıp kırmızı kapıya doğru gider.

Doktor veya hasta sandı ama... Hastane koridorunda tüyler ürperten varlık! Dünya gizemini konuşuyor

Ve söz konusu kapının açılıp kapanmasına neden olacak hiçbir sebep bulunamaz.

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